UCI Cinemas lancia delle iniziative esclusive per l’arrivo di Captain America: Brave New World

In occasione dell’arrivo in sala, previsto il 12 febbraio, di Captain America: Brave New World, il film Marvel Studios, UCI Cinemas lancia una serie di iniziative speciali legate al nuovo capitolo distribuito da The Walt Disney Company Italia. Acquistando un biglietto sul sito www.ucicinemas.it o tramite l’App del Circuito per assistere alle proiezioni in programma dal 12 al 16 febbraio gli spettatori riceveranno in omaggio l’artwork del film.

E per i fan del Marvel Cinematic Universe che compreranno online il biglietto per le sale IMAX di UCI Orio, UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Porta di Roma e UCI Verona il Circuito ha pensato a un ulteriore regalo: la bag tag da viaggio del film, la prima di una collezione esclusiva che proseguirà con l’arrivo in sala di Thunderbolts*.

Dopo aver incontrato il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford al suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, Sam si ritrova nel bel mezzo di un incidente internazionale. Deve scoprire le ragioni di un efferato complotto globale prima che il vero responsabile faccia scattare un allarme rosso in tutto il mondo.

Il film Marvel Studios Captain America: Brave New World è interpretato da Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Carl Lumbly, Xosha Roquemore, con Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson e Harrison Ford.

Il film è diretto da Julius Onah e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore. Louis D’Esposito e Charles Newirth sono gli executive producer. La sceneggiatura è firmata da Rob Edwards e Malcolm Spellman & Dalan Musson e Julius Onah & Peter Glanz, mentre il soggetto da Rob Edwards e Malcolm Spellman & Dalan Musson.