Torre del Greco, picchia infermiere in ospedale: denunciato 43enne

L’uomo contestava di non essere stato avvisato della morte di un parente e ha aggredito uno degli infermieri presso l’ospedale Maresca di Torre del Greco.

Non lo avvisano in tempo della morte di un parente e picchia uno degli infermieri. E’ quanto accaduto all’ospedale Maresca di Torre del Greco (Napoli) dove un 43enne del posto è stato denunciato per lesioni personali.

L’uomo era nel pronto soccorso del nosocomio quando ha iniziato a discutere con il personale sanitario. Contestava loro di non essere stato immediatamente informato della morte di un parente ricoverato. E così durante la lite ha picchiato uno degli infermieri di turno. I carabinieri intervenuti lo hanno identificato e denunciato.