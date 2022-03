Torre del Greco, irrompe in casa della compagna e le tira una stufa: arrestato un 35enne

Torre del Greco: i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni che aveva tirato una stufa contro la compagna. Tutto ciò proprio davanti agli occhi del figlio.

I Carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco hanno arrestato per maltrattamenti e lesioni un 35enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Ubriaco, ha raggiunto l’appartamento della compagna con la quale convive saltuariamente. Ha distrutto il balcone in legno, è entrato in casa e le ha tirato contro una stufa elettrica. Tutto questo davanti agli occhi terrorizzati del figlio di 7 anni.

Approfittando di un attimo di distrazione del 35enne, la vittima ha composto il 112 e chiesto aiuto ai Carabinieri. È così che l’uomo è stato arrestato a ristretto in camera di sicurezza. Poco dopo è stato portato in carcere. La donna è stata accompagnata in ospedale e ritenuta guaribile in 3 giorni per le lesioni riportate.