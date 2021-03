Torre Del Greco: chiusa cornetteria in via Nazionale

Torre del Greco: ieri sera sono stati sorpresi 9 clienti in una cornetteria. I carabinieri hanno sanzionato titolare e clienti.

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco hanno sanzionato il titolare di una cornetteria in Via Nazionale e i 9 clienti che consumavano cibi al suo interno.

Sono stati sorpresi ieri sera, durante un servizio di controllo del territorio.

L’attività, considerata la violazione della normativa anticontagio, è stata chiusa per 5 giorni.