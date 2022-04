Torre del Greco, 18enne accoltellato a morte nel corso di una rissa

Tragedia a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove, nel corso di una rissa tra giovani nei pressi di un luna park, un 18enne è stato ucciso e un coetaneo ferito nel corso di una rissa.

Un 18enne ucciso a coltellate e un coetaneo ferito e in prognosi riservata nel corso di una rissa tra giovani nei pressi di un luna park a Torre del Greco, in provincia di Napoli. L’episodio poco prima delle 23 in via Giacomo Leopardi in un’area di parcheggio. I ragazzi sono stati raggiunti da diversi fendenti. Per uno di loro, incensurato, non c’è stato nulla da fare ed è giunto già cadavere presso il locale ospedale Maresca dove è attualmente ricoverato l’amico. Indagini dei poliziotti del Commissariato di Torre del Greco e della Squadra mobile che stanno anche visionando le immagini di videosorveglianza installate in zona per arrivare all’identificazione dei responsabili.

Danni all’ospedale Maresca di Torre del Greco

Un’ottantina di persone, parenti e familiari dei giovani coinvolti nella rissa, si sono riuniti fuori l’ospedale Maresca di Torre del Greco dove erano stati trasferiti in ambulanza i giovani, uno dei quali è poi deceduto per le conseguenze delle coltellate ricevute.

Non sono avvenute aggressioni al personale medico e ai vigilanti del nosocomio, ma sono stati registrati dei danni al pronto soccorso: una parete di cartongesso rotta e i vetri di una porta in frantumi.