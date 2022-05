Torre Annunziata, servizi alto impatto: sequestri di veicoli e multe per 45mila euro

Torre Annunziata: il servizio alto impatto sul territorio da parte di Polizia e GdF hanno portato anche all’identificazione di 109 persone (di cui 22 con precedenti di Polizia).

Ieri gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata e i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e di un camper della Motorizzazione Civile, utilizzato per le attività di controllo e verifica dei mezzi elettrici a pedalata assistita, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata ed in particolare in largo Genzano, via De Simone, via Cuparella, via Castello, via Bertone, via Settetermini, corso Vittorio Emanuele III, via Veneto e via Penniniello.

Nel corso dell’attività sono state identificate 109 persone, di cui 22 con precedenti di polizia, controllato 40 veicoli e 6 ciclomotori elettrici, di cui 7 sottoposti a sequestro amministrativo.

Sono state altresì contestate 34 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita, guida senza casco protettivo, mancata copertura assicurativa, circolazione di ciclomotore privo di targa e circolazione di ciclomotore privo del certificato di circolazione elevando sanzioni per 45.584 euro. Infine, sono state controllate 3 persone sottoposte agli arresti domiciliari.