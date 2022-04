Torre Annunziata, a bordo di uno scooter armato di pistola: arrestato 42enne

L’uomo fermato a Torre Annunziata dopo un inseguimento aveva con sé una pistola risultata rubata nel 2013 a una guardia giurata avellinese.

A bordo di uno scooter armato. È accaduto a Torre Annunziata (Napoli) dove i carabinieri della sezione Radiomobile della locale compagnia hanno arrestato Ciro Manzo, 42 anni di Boscoreale, già noto alle forze dell’ordine: dovrà rispondere di porto abusivo di arma da fuoco e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo era il passeggero di uno scooter guidato da un altro soggetto in via di identificazione.

I due stavano percorrendo via Torretta di Siena, proprio dove una pattuglia dei carabinieri stava effettuando controlli. Avvistati i lampeggianti, i due hanno fatto inversione: una manovra che non è passata inosservata. Ne è nato un inseguimento durato poco visto che il guidatore ha perso il controllo del mezzo. Manzo è stato bloccato mentre il complice è riuscito a fuggire. Per il quarantaduenne è risultato inutile anche l’estremo tentativo di liberarsi dai militari. A questo punto Manzo è stato perquisito e trovato in possesso di una pistola Beretta 98FS, risultata rubata nel 2013 ad una guardia giurata avellinese vittima di furto; nel caricatore undici proiettili 9×21 millimetri.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è finito in carcere ed è ora in attesa di giudizio. L’arma invece sarà sottoposta ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se sia stata utilizzata per fatti di sangue o intimidazione.

Continuano le indagini per rintracciare l’altro uomo a bordo dello scooter.