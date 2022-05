Torre Annunziata, in auto con mezzo chilo di hashish: arrestati 3 giovani

I tre giovani sono stati fermati al casello autostradale “Torre Annunziata Sud” e scoperti, grazie all’aiuto dei cani antidroga Nero e Cafor, con mezzo chilo di hashish.

Tre arresti per droga e armi nel Napoletano. La Guardia di Finanza di Torre Annunziata, supportato dai colleghi del Gruppo Pronto Impiego di Napoli e da due unità cinofile, ha arrestato in flagranza di reato tre giovani, fermati al casello autostradale “Torre Annunziata Sud” mentre trasportavano mezzo chilo di hashish. In particolare, durante il controllo della loro autovettura, i tre hanno mostrato da subito particolare agitazione permettendo al fiuto dei cani antidroga “Nero” (in forza alla Compagnia di Capodichino) e “Cafor” (in servizio ai “Baschi Verdi” di Napoli) e ai loro conduttori di scoprire la sostanza stupefacente occultata in un pannello di uno sportello dell’auto.

Nella stessa giornata, la Compagnia di Castellammare di Stabia, nel corso di analoghi servizi di controllo del territorio, ha rinvenuto nel centro storico del comune stabiese, nascosti in un nascondiglio ricavato nel muro perimetrale di un’abitazione, oltre 330 grammi di marijuana, circa 200 grammi di hashish e una pistola a tamburo calibro 22. Sequestri effettuati, per ora, a carico di ignoti. Le indagini proseguono.