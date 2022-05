Torino-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Si disputerà oggi alle 15 Torino-Napoli, sfida con la quale i partenopei di Luciano Spalletti vogliono blindare il terzo posto: tutti i modi per poterla seguire.

Torino-Napoli | Oggi alle 15 il Napoli gioca in casa del Torino per chiudere al meglio la stagione e blindare, dopo la sconfitta della Juve a Genova, il terzo posto. E Spalletti sembra intenzionato a confermare l’undici che ha battuto il Sassuolo. Con Ospina in porta. Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui in difesa. A centrocampo da capire se ci sarà Lobotka o Fabian con Anguissa. In attacco Osimhen prima punta con Lozano, Mertens e Insigne alle spalle.

In casa granata, ci sarà ancora Berisha a difendere la porta del Toro. Il portiere albanese è stato preferito a Milinkovic-Savic, come spiegato dallo stesso Ivan Juric nella conferenza stampa che ha preceduto la sfida di oggi con i partenopei, dove al tecnico croato mancherà una delle pedine diventate inamovibili nello scacchiere granata, ovvero Lukic, costretto a saltare la gara in quanto squalificato. Altro forfait sicuro sarà quello di Sanabria in attacco, dove dovrebbe giocare Belotti, con Pellegri come alternativa al Gallo. Gli altri ballottaggi sono fra Zima e Izzo per il posto a destra in difesa, mentre per quello alla sinistra del rientrante Bremer sono in lizza Rodriguez e Buongiorno. In mediana toccherà a Ricci prendere il posto dello squalificato Lukic, mentre per la fascia destra sono in competizione Singo e Ola Aina.

TORINO-NAPOLI, PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. Allenatore: Juric

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen Allenatore: Spalletti

ARBITRO: Prontera di Bologna

DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Sarà possibile vedere Torino-Napoli in streaming live e on demand su DAZN. Il kickoff del match della 36ª giornata di Serie A TIM, è in programma sabato 7 maggio alle 15:00. La telecronaca della partita sarà affidata a Edoardo Testoni, commento tecnico di Simone Tiribocchi.