This Is Wonderland arriva Napoli, il mondo di Alice alla Mostra d’Oltremare

Arriva a Napoli This Is Wonderland, il mondo di Alice nel paese delle meraviglie aprirà le sue porte presso la Mostra d’Oltremare.

Per la prima volta a Napoli arriva This Is Wonderland, il mondo di Alice nel paese delle meraviglie aprirà le sue porte a cittadini e turisti presso la Mostra d’Oltremare. A Napoli “arriva la favola dal vivo” si legge nel post che annuncia il grande evento.

Bambini e adulti potranno immergersi in un regno di magia in una suggestiva area di oltre 40.000 m². Oltre 18 Aree che ospiteranno installazioni luminose e opere d’arte si legge nel sito ufficiale. E ancora, “più di 100 artisti di fama internazionale provenienti da tutto il mondo e una Food Area e lo Shisha Bar allestiti secondo lo schema stilistico e scenografico dell’intero Villaggio”.

Tutto arriverà presso il Laghetto di Fasilides alla Mostra D’Oltremare. Non sono ancora state annunciate date, ma secondo ancora il sito, il mese di giugno dovrebbe essere quelle giusto per portare il mondo di Alice nella città di Napoli con This Is Wonderland.

