Tethering USB, una funzione utilissima: ecco come attivarla sullo smartphone

Tethering USB: ecco cosa sapere per procedere alla sua attivazione sullo smartphone per connettersi a internet.

Tra le funzionalità più importanti dei vari tipi di smartphone c’è anche quella del Tethering USB, che può essere molto importante se ci si trova col proprio pc in luoghi dove non c’è una rete Wi-Fi tale da consentire la navigazione su internet. Il Tethering USB permette infatti di avvalersi della connessione di rete del proprio gestore mobile, sfruttando allo stesso tempo il PC per dare carica al telefono.

Come riporta la guida del blogger informatico Salvatore Aranzulla, una delle sue caratteristiche principali è che può essere utilizzata senza costi aggiuntivi rispetto al piano tariffario sottoscritto con l’operatore di telefonia e anche senza limiti di tempo e di Giga, se non, ovviamente, quelli contemplati dall’offerta stessa.

Inoltre, prevede diverse modalità di connessione, ovvero il Tethering wireless quando questo avviene tramite Wi-Fi (in questo caso si parla di Hotspot) o Bluetooth (quando invece si utilizza un cavo USB per realizzare fisicamente il collegamento). Ecco alcune info su come attivare la funzione Tethering USB sul proprio smartphone.

Come attivare Tethering USB sui dispositivi Android

Bisogna accedere alle impostazioni del device pigiando l’icona con l’ingranaggio presente in Home Screen o nel drawer con tutte le app installate sul dispositivo. A seguire, selezionare l’opzione Rete e Internet, quindi la voce Hotspot e tethering.

A questo punto bisogna inserire i connettori di un cavo USB compatibile nei rispettivi ingressi dei device da collegare, come le porte USB o USB-C sul proprio PC.

Per attivare la modalità Tethering USB bisogna infine premere sul rispettivo pulsante per metterlo in posizione ON e attivare la funzionalità: la navigazione su internet è a quel punto possibile.

Come attivare il tethering USB sugli iPhone

Premere l’icona delle impostazioni presente in Home Screen (quella con il simbolo dell’ingranaggio), quindi pigiare sulla voce Cellulare. Nella schermata seguente, bisogna individuare la voce Hotspot personale e sfiorare il pulsante a fianco della voce Consenti agli altri di accedere per attivarlo.

A questo punto bisogna collegare un cavo USB idoneo inserendo il connettore Lightning nella porta dell’iPhone e quello USB o USB-C in un ingresso del PC, quindi premere il pulsante Autorizza sulla notifica per permettere l’accesso del PC alle informazioni presenti sul dispositivo Apple.

Tethering USB: come capire se il proprio PC è connesso ad internet

Bisogna accertarsi che non sia presente un’altra connessione attiva e, se così fosse, bisogna scollegare il cavo Ethernet o disconnettere la rete Wi-Fi.

A seguire, dopo aver inserito il cavo USB in uno degli ingressi disponibili del PC, premere sull’icona delle connessioni di rete situata in basso a destra nella barra delle applicazioni.

A quel punto compare il simbolo di uno schermo con una presa a lato, il quale indica la presenza di un collegamento cablato (la stessa icona mostrata in corrispondenza di una connessione Ethernet).

Pigiando sulla suddetta icona si apre un pannello con l’elenco delle connessioni disponibili, in cima al quale sarà presente la voce Rete connessa.