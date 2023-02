Napoli, 18enne tenta suicidio nei pressi del Tribunale: salvato da agenti Penitenziaria

Poliziotti Penitenziari in servizio con autovettura del Corpo hanno salvato un ragazzo di 18 anni che si stava per lanciare nel vuoto dal sottopasso all’altezza dell’aula bunker del Tribunale di Napoli.

Nell’ambito dei controlli di routine del perimetro esterno del carcere di Poggioreale verso le 1,30, all’altezza dell’aula bunker del Tribunale di Napoli, i Poliziotti Penitenziari in servizio con autovettura del Corpo, hanno salvato un ragazzo di 18 anni che si stava per lanciare nel vuoto dal sottopasso.

Soccorso immediatamente è scoppiato a piangere nelle braccia degli agenti intervenuti, dagli accertamenti successivi e risultato essere un rifugiato politico.

Vincenzo Palmieri segretario Regionale OSAPP Campania ha spiegato: “L’intervento compiuto durante l’espletamento del servizio dal personale di Polizia penitenziaria nelle ore notturne, ha messo in salvo un ragazzo che stava per fare un gesto inconsulto riuscendo sin da subito ad evitare quello che si stava per materializzarsi davanti ai loro occhi.