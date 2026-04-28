Hackathon School Edition II: quando la scuola diventa davvero esperienza

Ad AreaLab35 si è conclusa la seconda edizione del percorso FSL promosso da Google Developer Groups Napoli e realizzato da Lemon Academy ETS.

Brand completi, prototipi funzionanti e una classifica che premia talento e concretezza.

C’è un tipo di formazione che non si dimentica. Non perché sia più intensa o più lunga, ma perché produce qualcosa di reale. È quello che ha vissuto un gruppo di studenti dell’Istituto Superiore “Guglielmo Marconi” di Giugliano in Campania durante la seconda edizione di Hackathon School Edition, il percorso di Formazione Scuola Lavoro realizzato da Lemon Academy ETS sotto la direzione di Alessio Romaniello, promosso da Google Developer Groups Napoli con il supporto di Google for Developers.

La finale si è tenuta ad AreaLab35 e ha visto protagoniste le classi 4A e 5A Grafica, trasformate per settimane in veri team creativi, chiamati a progettare, costruire e presentare idee concrete. Non esercizi scolastici, ma lavori strutturati: ideazione, branding, identità visiva, posizionamento, comunicazione. Tutto quello che accade ogni giorno nel mondo professionale.

Dai concept ai prototipi: cosa hanno costruito i ragazzi

Il livello dei progetti presentati durante la giornata conclusiva ha sorpreso per qualità e maturità progettuale. Gli studenti hanno sviluppato concept di ristorazione, brand di profumi, magazine editoriali e prodotti digitali, alcuni dei quali accompagnati da prototipi funzionanti. Lavori completi, con una direzione creativa definita e un’identità visiva coerente.

Tra i più apprezzati, “Etere Tenute” ha colpito per il posizionamento luxury, mentre “Volt Rebel” ha convinto per la forza e l’immediatezza del proprio brand. Ma è stato Cherry Crumbs, il progetto firmato da Cristyan Romeo, a ottenere il riconoscimento più alto: Vincitore del Percorso FSL, con un lavoro già pronto per affrontare il mercato reale.

La classifica finale

Cherry Crumbs – Cristyan Romeo → Vincitore Percorso FSL

Aptitude – Gaetano Trematerra → Primo Classificato

Eclat D’Or – Gaia Pennacchio → Secondo Classificato

Afterlight Studios (Emanuele Buonanno, Vincenzopio Finizio, Amodio Cerqua, Kevin Bernaudo) → Terzo Classificato

Premi speciali sono stati assegnati a Melany Posabello, Samuele Pappone, Flavia Mauriello, Mery Cerullo, Andrea Russo, Chiara Maria Cosimo, Alessandro Barbella, Simona Visconti, Emmanuel De Vita e Miriam Di Fiore.

Gli studenti del Marconi di Giugliano portano i loro progetti nel mondo reale

Ad AreaLab35 si è conclusa la seconda edizione del percorso FSL promosso da Google Developer Groups Napoli e realizzato da Lemon Academy ETS.

Brand completi, prototipi funzionanti e una classifica che premia talento e concretezza.

C’è un tipo di formazione che non si dimentica. Non perché sia più intensa o più lunga, ma perché produce qualcosa di reale. È quello che ha vissuto un gruppo di studenti dell’Istituto Superiore “Guglielmo Marconi” di Giugliano in Campania durante la seconda edizione di Hackathon School Edition, il percorso di Formazione Scuola Lavoro realizzato da Lemon Academy ETS sotto la direzione di Alessio Romaniello, promosso da Google Developer Groups Napoli con il supporto di Google for Developers.

La finale si è tenuta ad AreaLab35 e ha visto protagoniste le classi 4A e 5A Grafica, trasformate per settimane in veri team creativi, chiamati a progettare, costruire e presentare idee concrete. Non esercizi scolastici, ma lavori strutturati: ideazione, branding, identità visiva, posizionamento, comunicazione. Tutto quello che accade ogni giorno nel mondo professionale.

Dai concept ai prototipi: cosa hanno costruito i ragazzi

Il livello dei progetti presentati durante la giornata conclusiva ha sorpreso per qualità e maturità progettuale. Gli studenti hanno sviluppato concept di ristorazione, brand di profumi, magazine editoriali e prodotti digitali, alcuni dei quali accompagnati da prototipi funzionanti. Lavori completi, con una direzione creativa definita e un’identità visiva coerente.

Tra i più apprezzati, “Etere Tenute” ha colpito per il posizionamento luxury, mentre “Volt Rebel” ha convinto per la forza e l’immediatezza del proprio brand. Ma è stato Cherry Crumbs, il progetto firmato da Cristyan Romeo, a ottenere il riconoscimento più alto: Vincitore del Percorso FSL, con un lavoro già pronto per affrontare il mercato reale.

La classifica finale

Cherry Crumbs – Cristyan Romeo → Vincitore Percorso FSL

Aptitude – Gaetano Trematerra → Primo Classificato

Eclat D’Or – Gaia Pennacchio → Secondo Classificato

Afterlight Studios (Emanuele Buonanno, Vincenzopio Finizio, Amodio Cerqua, Kevin Bernaudo) → Terzo Classificato

Premi speciali sono stati assegnati a Melany Posabello, Samuele Pappone, Flavia Mauriello, Mery Cerullo, Andrea Russo, Chiara Maria Cosimo, Alessandro Barbella, Simona Visconti, Emmanuel De Vita e Miriam Di Fiore.