Telese Terme, servizio antidroga con unità cinofile: trovato anche un coltello

Telese Terme: nell’ambito del servizio antidroga dei Carabinieri davanti alle scuole un minorenne è stato trovato in possesso di mezzo grammo di hashish mentre un coetaneo aveva un coltello a serramanico nello zaino.

Nella mattinata di oggi i carabinieri di Telese Terme con l’ausilio di un’unità cinofila del nucleo carabinieri di Sarno, hanno svolto un servizio finalizzato alla prevenzione dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici del comprensorio.

Nel corso del servizio il cane antidroga ha segnalato ai militari operanti un minore che all’atto dell’ingresso nella scuola occultava all’interno di una piega del maglione mezzo grammo di hashish. Un altro coetaneo, sempre grazie alla segnalazione di “Nino”, questo è il nome del cane impiegato nell’operazione, è stato controllato e trovato in possesso di un coltello a serramanico di 9 cm che occultava nello zaino.

Lo stupefacente e il coltellino sono stati sottoposti a sequestro mentre i due giovani sono stati rispettivamente segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento per uso personale di sostanze stupefacenti e all’autorità’ Giudiziaria per i minorenni per la detenzione dell’arma bianca.