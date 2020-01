WhatsApp: dall’1 febbraio alcuni tipi di smartphone non saranno più in grado di supportare l’applicazione di messaggistica istantanea. Ecco quali.

Con l’arrivo del mese di febbraio, alcuni tipi di smartphone non potranno più supportare WhatsApp, ovvero una delle più famose applicazioni di messaggistica istantanea (che quasi tutti ormai preferiscono agli SMS).

A partire dall’1 febbraio, infatti, l’applicazione non sarà più disponibile per gli smartphone con sistema Android nelle versioni 2.3.7 e precedenti e iPhone su iOS 8 o precedenti. Si tratta di una minoranza, visto che la maggior parte degli smartphone è compatibile con i sistemi operativi più aggiornati. Alcuni potrebbero essere in grado di aggiornare il dispositivo prima dell’1 febbraio, come, per esempio, iOS 9 è disponibile per iPhone 4s.

WhatsApp “off” dal primo febbraio su alcuni smartphone: controllare il sistema operativo

Passaggio fondamentale per evitare brutte sorprese è quello di capire di che tipo di sistema operativo sia fornito il proprio cellulare. Per gli iPhone basta andare su Impostazioni, poi su Generale, quindi su Aggiornamento software.

Per Android è invece necessario andare su Impostazioni, Informazioni sul telefono e poi Informazioni sul software.