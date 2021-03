Teatro San Carlo, Il Turco in Italia di Gioachino Rossini in streaming

Il Turco in Italia di Gioachino Rossini sarà on line da venerdì 19 marzo e sarà trasmesso sulla pagina Facebook, sulla piattaforma Mymovies.it e sul sito del Teatro San Carlo.

Non si ferma il prezioso lavoro del Teatro San Carlo di Napoli che prosegue la sua programmazione con la celebre opera Il Turco in Italia di Gioachino Rossini naturalmente in forma di concerto e che rientra nella programmazione streaming del mese di marzo del Teatro di San Carlo. Lo spettacolo sarà disponibile on line da venerdì 19 a partire dalle ore 20.00.

Il titolo torna al Lirico di Napoli dopo l’ultima ripresa nel 2004 che era stata accolta con grande affetto dal pubblico.A dirigere Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo, quest’ultimo preparato ancora da una volta dalla brava e scrupolosa Gea Garatti Ansini, sarà il direttore toscano

Carlo Montanaro. Nel cast vocale Marko Mimica nei panni di Selim mentre il soprano francese

Julie Fuchs, al suo debutto al San Carlo, darà volto e voce a Donna Forilla. Un debutto al Lirico di Napoli è anche quello del giovane Ruzil Gatin nel ruolo di Don Narciso. Paolo Bordogna interpreterà Don Geronio mentre Alessandro Luongo sarà Prosdocimo. A completare il cast Gaia Petrone nei panni di Zaida e Filippo Adami in quelli di Albazar.

Il Turco in Italia, opera buffa in due atti di Gioachino Rossini su libretto di Felice Romani fu rappresentata per la prima volta nel 1814 alla Scala di Milano. L’anno successivo, nel 1815, Rossini accettò l’invito dell’impresario Domenico Barbaja trasferendosi a Napoli come direttore del Teatro di San Carlo per i successivi sette anni e finalmente nel 1820 anche il Turco in Italia approdò sui palcoscenici napoletani.

Il soggiorno di Rossini a Napoli fu molto importante e denso di lavoro, poiché compose apposta per il Massimo napoletano, nove opere “serie” che riscossero un grande successo. Il compositore pesarese era solito seguire tutti gli spettacoli in cartellone dalla barcaccia di sinistra del San Carlo, dove ancora oggi c’è una targa che ricorda la frequentazione di questo personaggio illustre. Il titolo torna al Lirico di Napoli dopo l’ultima ripresa nel 2004 che era stata accolta con grande affetto dal pubblico.

La programmazione in streaming, inoltre, proseguirà venerdì 26 marzo con il Quartetto d’Archi del Teatro di San Carlo composto dalle prime parti dell’Orchestra del Massimo napoletano Cecilia Laca, Luigi Buonomo, Antonio Bossone, Luca Signorini che eseguiranno il Quartetto per archi n. 8 in do minore, op. 110 di Dmítrij Šostakóvič, e il Quartetto n. 4 in do minore dall’op.18 di Ludwig van Beethoven.

Il cartellone in streaming del Teatro di San Carlo sarà annunciato di mese in mese e gli spettacoli saranno fruibili su MyMovies.it e on demand sul sito shop.teatrosancarlo.it.

È possibile sottoscrivere un miniabbonamento al costo di 4,99 che dà diritto ad usufruire illimitatamente degli spettacoli per tutto il mese o in alternativa, è possibile acquistare lo streaming di un singolo appuntamento al costo di 2,29 euro, con una disponibilità del contenuto prescelto della durata di una settimana.

Gli spettacoli saranno disponibili dal primo giorno di programmazione e fino alle 23:59 del 31 marzo 2021 sul portale MyMovies.it e – per i primi tre giorni – anche sulla pagina Facebook del Teatro San Carlo.

LA SCHEDA DELLO SPETTACOLO

/ Opera

Gioachino Rossini /

IL TURCO IN ITALIA

Opera buffa in due atti

Libretto di Felice Romani

Direttore | Carlo Montanaro*

Maestro del Coro | Gea Garatti Ansini

Interpreti

Selim | Marko Mimica

Donna Fiorilla | Julie Fuchs*

Don Narciso | Ruzil Gatin*

Don Geronio | Paolo Bordogna

Prosdocimo | Alessandro Luongo

Zaida | Gaia Petrone

Albazar | Filippo Adami

*per la prima volta al Teatro di San Carlo

Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo

Produzione del Teatro di San Carlo

Disponibile online dal

19.03.2021



Disponibile online fino al

31.03.2021