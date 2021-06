“Te # tag dint’o core” il nuovo singolo degli Armonika

“Te # tag dint’o core” è l’ultimo singolo degli Armonika da oggi scaricabile su tutte le principali piattaforme musicali.

Gli Armonika, Antonio Ucciero e Erika Calì presentano il loro ultimo singolo “Te # tag dint’o core” ( da oggi scaricabile su tutte le principali piattaforme musicali ). Un brano estivo, un mix esplosivo di sonorità, rap, latine e partenopee, che ha tutta l’intenzione di far ballare e scatenare dai bambini ai 90enni al mare, in discoteca, a lavoro, alle feste. Il singolo prodotto e distribuito dalla Zeus Record – Napoli su etichetta ZR64 è stato scritto da Ferdinando Coppola con la musica e gli arrangiamenti di Antonio Ucciero. Mix e Mastering Ciro Barrucci.

Il video, invece, vede la regia e il montaggio di Mauro di Rosa supportato alla fotografia da Peppe De Muro. Un testo irriverente ma, che nasce con l’idea del duo, di dire “Ricominciamo” abbracciando idealmente tutti i commercianti, i lavoratori, gli studenti e tutti coloro che hanno vissuto i momenti tremendi del Covid sulla propria pelle.

«Abbiamo avuto la sfortuna di vivere la pandemia lontani dai nostri cari – spiegano Antonio ed Erika – da anni, infatti, viviamo a Pinetamare. A farci compagnia durante quelle giornate che non passavano mai, i commercianti di prossimità con cui spesso ci intrattenevamo a parlare e perché no anche a cantare. Un modo per strappare un sorriso e divertirci in sicurezza facendo la spesa unica attività che era concessa. Da questo spaccato quotidiano, dalla voglia di musica e di una speranza di chi si fermava a parlare con noi, nasce “Te # tag dint’o core”.

Un brano per dire a chi come noi ha sofferto…non ti dimentichiamo! Ed è a loro, ai tanti che hanno resistito, a chi ha lottato con noi, a chi ha sofferto con noi, a chi non ce l’ha fatta, a chi è stato costretto a chiudere la propria attività, che dedichiamo il nostro pezzo più sentito e voluto quello della “Rinascita”, della “Ripartenza”. Oggi possiamo dire che vediamo la luce in fondo al tunnel non solo per il comparto musicale e della cultura ma un po’ per tutti. Ecco perché la scelta di puntare su un pezzo forte, scritto per mettere il buon umore, per far ballare chiunque.

Il video è molto ironico e ci siamo divertiti tanto a ballare e cantare con quattro ballerini pazzeschi come Marco Santoro, Viviana D’Errico, Giuseppe Giordano e Cecilia Trani. A breve speriamo di poter realizzare un evento per i cittadini di Pinetamare e delle località vicine, un modo per stringerci assieme in un grande abbraccio e per ringraziarli. Alcuni hanno addirittura deciso di supportare con una sponsorizzazione la nostra iniziativa musicale, un gesto che non ci saremmo mai aspettati in un momento così difficile ma che ci da la spinta per andare avanti!».