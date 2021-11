Tangenziale di Napoli, incidente all’altezza di Agnano: morto un motociclista

Tangenziale di Napoli: lo scontro tra due veicoli all’altezza dell’uscita di Agnano ha provocato la morte del conducente di uno scooter (scontratosi con un camion).

Incidente mortale intorno alle 10 di oggi, mercoledì 17 novembre, sulla Tangenziale di Napoli. Lo scontro tra due veicoli nei pressi dell’uscita di Agnano ha causato la morte del conducente di uno scooter.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo alla guida dello scooter si sarebbe scontrato con un camion, morendo sul colpo. La tragedia ha causato code lunghissime nel traffico, anche per consentire la rimozione dei detriti dalla strada: lo scooter è infatti andato un pezzi.

Come riporta “Fanpage”, anche l’ambulanza ha avuto difficoltà a raggiungere il luogo dello scontro. Sul posto la Polizia Stradale, che ha isolato l’area dell’incidente, per consentire i rilievi del caso, mentre saranno stati acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza della Tangenziale per ricostruire l’accaduto.