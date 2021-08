Tangenziale di Napoli, chiusa uscita Vomero: come ottenere rimborso

Per consentire lavori di riqualifica dell’impianto di illuminazione di competenza del Comune, Tangenziale di Napoli informa che sarà necessario chiudere l’uscita Vomero.

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di riqualifica dell’impianto di illuminazione di competenza del Comune di Napoli, sara’ necessario chiudere lo svincolo esterno di uscita di Vomero verso “Via Pigna”, dalle 8:00 di lunedi’ 30 agosto alle 17:00 di venerdi’ 3 settembre, in modalita’ continuativa. In alternativa si consiglia di utilizzare la rampa di uscita “Via Caldieri”.

Le chiusure nel dettaglio

dalle ore 8,00 alle ore 17,00 dal giorno 30/8/2021 al giorno 3/9/2021 e dal giorno 6/9/2021 al giorno 10/9/2021: nello svincolo “Vomero”, chiusura della rampa d’uscita “via Pigna” (per i veicoli provenienti dai caselli “Vomero”, rampa d’uscita alternativa consigliata “via Caldieri”);

dalle ore 22,00 del 30/8/2021 alle ore 6,00 del 31/8/2021: chiusura al traffico dello svincolo d’uscita “Arenella” in entrambe le direzioni (per i veicoli provenienti dall’asse autostradale, uscita alternativa consigliata “Camaldoli”) e chiusura al traffico dello svincolo d’ingresso “Arenella” in entrambe le direzioni (per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria, ingresso alternativo consigliato “Camaldoli”).

Come ottenere il rimborso

A seguito dell’interdizione a traffico per chiusure programmate da piani di manutenzione, in caso di rientro in Tangenziale, a si può richiedere il rimborso, per quest’ultimo transito, con le modalità di seguito riportate:

Il cliente è tenuto a ritirare lo scontrino del primo pagamento del pedaggio sia in porta manuale che in porta automatica;

Il cliente, nel caso di uscita in porta manuale, dopo il rientro, deve esibire al personale addetto all’esazione, lo scontrino precedentemente ritirato omettendo il pagamento del pedaggio;

Il cliente, nel caso di uscita in porta automatica, dopo il rientro, può ritirare lo scontrino del pagamento effettuato e può richiedere il rimborso presso gli uffici del Punto Blu di Fuorigrotta ed Astroni o inviando copia degli stessi via mail all’indirizzo di posta elettronica info@tangenzialedinapoli.it e riportando, altresì, le generalità e coordinate bancarie;

il cliente titolare di apparato telepass deve comunicare all’indirizzo di posta elettronica info@tangenzialedinapoli.it il numero di apparato.