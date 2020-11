Supercoppa italiana, ufficiale: Juventus-Napoli il 20 gennaio a Reggio Emilia

La finale di Supercoppa italiana Juventus-Napoli, che si disputerà al Mapei Stadium, segna il ritorno in Italia dopo Libia, Cina, Usa, Qatar e Arabia Saudita.

Juventus-Napoli | “E’ il ‘Mapei Stadium – Citta’ del Tricolore’ di Reggio Emilia l’impianto scelto dalla Lega Serie A per ospitare mercoledi’ 20 gennaio 2021 la gara di Supercoppa Italiana 2020 tra la Juventus, vincitrice della Serie A TIM 2019/2020, e il Napoli, che lo scorso giugno si e’ aggiudicato la Coppa Italia Coca-Cola”. Lo rende noto la Lega Serie A.

Il trofeo, giunto alla 33esima edizione, sara’ disputato per la ventunesima volta in Italia, a fronte delle undici edizioni assegnate all’estero: quattro volte in Cina, due volte negli Stati Uniti, in Qatar e in Arabia Saudita e una volta in Libia, a dimostrazione del prestigio e della considerazione che il calcio italiano da sempre riscuote in tutto il mondo.