Supercoppa Italiana, Juventus-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Si disputerà questa sera, alle ore 21, a Reggio Emilia, la finale di Supercoppa Italiana Juventus-Napoli: tutti i modi per seguire il match.

Tutto pronto per la Supercoppa Italiana 2021: si gioca oggi a Reggio Emilia, fischio d’inizio ore 21. La Juventus, vincitrice dello scudetto, e il Napoli, che ha alzato la Coppa Italia, arrivano da due momenti diversi: la prima dalla batosta di San Siro, l’altra dal 6-0 alla Fiorentina. Grande concentrazione negli occhi dei protagonisti alla vigilia. “Sono ad una rete dai 100 gol, ma preferisco alzare il trofeo che segnare”: chiaro e diretto Lorenzo Insigne, che presenta cosi’ la gara. “Ci arriviamo bene, avremo davanti grandi campioni ma vogliamo dare una gioia grande alla citta’ e ai tifosi. Se il 6-0 del campionato ci puo’ distrarre? Ho visto tutto il gruppo concentratissimo sulla Juve, ce la giocheremo alla pari”. Poi e’ stato il turno di Gattuso: “Non parlatemi di Juve in crisi, quando sentono l’odore del sangue diventano letali, hanno grande mentalita’. Guai pensare che sara’ una passeggiata, ma se facciamo le cose come sappiamo, avremo possibilita’”.

Quella con Pirlo e’ una sfida nella sfida: “Insieme abbiamo vinto tutto, e fuori dal campo qualche danno lo abbiamo fatto. C’e’ un bel rapporto, pero’ domani spero di non dargli una gioia”. Poi ancora sulla Juve in difficolta’: “Non ne sbagliano mai due di fila, hanno assenze ma hanno una rosa incredibile, ripeto che e’ assolutamente vietato sottovalutare una squadre come la loro”. Vincere non vuol dire solo alzare un trofeo: “Un successo ti permette di alzare le ambizioni, ti gasa. Stiamo vivendo un momento particolare, da un anno nel mondo c’e’ paura, anche nel calcio il clima non e’ bellissimo. Covid, infortuni, si gioca sempre: non e’ facile. I valori delle squadre quest’anno non sono reali, ma purtroppo questo e'”. Per la Juve come giocatore c’e’ Danilo, uno degli inamovibili della difesa: “Vogliamo velocemente riscattare la sconfitta, siamo tutti delusi per i risultato e per la prestazione di Milano. Siamo forti e vogliamo dimostrarlo”. Determinato e focalizzato il brasiliano, che continua: “Non vogliamo scuse. Le assenze dispiacciono ma siamo tutti forti. Lavoriamo ogni giorno per fare meglio e questo e’ il nostro obiettivo”.

La Juve dovra’ tornare al top: “Col Milan e col Barcellona abbiamo giocato bene, possiamo prendere spunto da quelle gare perche’ vogliamo vincere noi”. Poi arriva il turno di Andrea Pirlo, che forse vive il momento piu’ critico da quando allena la Juve: “Questa finale arriva al momento giusto perche’ non vediamo l’ora di riscattare la brutta prova con l’Inter. C’e’ voglia di rivalsa, e non dobbiamo pensare alle brutte situazioni di San Siro, quando perdi non rifaresti nulla di quel che si e’ visto, dobbiamo andare avanti”. L’avversario, il Napoli, ha grande valore: “Sono tecnicamente forti e difendono bene di reparto. Abbiamo provato molti scenari, speriamo di saperli attuare”. Poi si parla di pressioni: “Sono abituato da una vita a queste cose, pero’ preferisco che attacchiate me piuttosto che alcuni ragazzi giovani, questo mi dispiace. Dopo l’Inter ci siamo parlati, e’ un momento difficile ma le stagioni sono fatte anche di questi. Siamo ambiziosi, ci sta qualche caduta, ma il nostro percorso e’ chiaro e lotteremo per il decimo scudetto di fila”.

Juventus-Napoli, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. Allenatore: Pirlo

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Allenatore: Gattuso

Arbitro: Valeri di Roma

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita di Supercoppa Italiana Juventus-Napoli sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro dalla Rai e potrà essere seguita in chiaro sul canale Rai 1.

Sarà possibile seguire la sfida, inoltre, anche in diretta streaming su RaiPlay, servizio di streaming online della rete nazionale, scaricando l’applicazione su dispositivi come smartphone e tablet o collegandosi al sito da pc o notebook.