Supercoppa, Gevi Napoli Basket-Germani Brescia 74-81

Si chiude con una sconfitta la Supercoppa Discovery+ della Gevi Napoli Basket che, al PalaBarbuto, cede alla Germani Brescia per 81-74 al termine di una gara molto intensa. Per gli azzurri ci sono 15 punti di Marini e 15 per Elegar.

Coach Sacripanti schiera in quintetto Mayo, Marini, Parks, McDuffie ed Elegar. Magro risponde con Mitrou-Long, Della Valle, Petrucelli, Gabriel e Burns.

Parte forte Brescia nel primo quarto. L’ex Burns trascina i suoi con la Germani che, nei primi minuti, tira con percentuali altissime, arrivando anche al +9 sul 20-11, Gli azzurri reagiscono con Elegar sotto canestro e Zerini che, entrato dalla panchina, riesce ad avere impatto sia in attacco che in difesa con la Gevi che arriva a -2. Nel finale di quarto è Laquintana, con 4 punti di fila, a permettere a Brescia di chiudere sul 25-20.

Superbreak Gevi in apertura, Mayo e Velicka piazzano le bombe che valgono il sorpasso, sul 28-27 dopo due minuti. La reazione della Germani è però veemente e, con Moore e Cobbins, si porta avanti nuovamente di 10 punti sul 42-32. Nel finale però gli azzurri riescono a rientrare in contatto e, con un gran Velicka, chiudono sotto di soli 3 punti sul 45-42.

Il terzo quarto segue l’andamento dei primi due. Brescia riesce ad allungare nella prima parte trascinata da un Della Valle in gran serata, toccando nuovamente il +13 sul 58-45. Nella seconda frazione del periodo però Jordan Parks accende il PalaBarbuto con una stoppata e due triple, McDuffie cancella Gabriel, gli azzurri riescono a tornare sul -4 all’ultimo intervallo, 62-58.

Nell’ultimo quarto la Gevi prova a riavvicinarsi ancora, gli azzurri hanno il tiro per rientrare ad un solo possesso di ritardo ma la tripla di Petrucelli vale il +9 sul 79-70 che chiude di fatto la partita nonostante i generosi tentativi della Gevi . Si chiude sul 81-74 finale per la Germani.

La Gevi Napoli Basket tornerà in campo sabato 25 settembre alle ore 20,00 al PalaBarbuto contro l’A|X Armani Exchange Milano per la prima giornata del Campionato di Serie A.

Dichiarazione Sacripanti

“Sono contento della partita di oggi. Era la terza in cinque giorni, siamo riusciti a reggere a livello fisico disputando una buona gara contro un’ottima squadra. La partita è stata sempre in discussione, tutti i quarti son stati equilibrati. Abbiamo fatto un passo in avanti dal punto di vista del gioco. La sconfitta ha un’importanza relativa viste le rotazioni limitate e la stanchezza accumulata. C’è stata la volontà di restare in gara sempre. Siamo contenti cosi“.

Gevi Napoli Basket-Germani Brescia 74-81 ( 20-25;42-45;58-62)

Napoli : Zerini 6, McDuffie 8, Coralic, Grassi, Velicka 10, Cannavina, Parks 12, Marini 15, Mayo 3, Elegar 15, Uglietti 2, Lombardi 3

Brescia: Gabriel 7, Moore 9, Mitrou-Long 12, Petrucelli 11, Della Valle 20, Eboua, Parrillo, Cobbins 2, Burns 16, Laquintana 4, Rodella, Moss.