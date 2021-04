Suoni contro muri: sesto appuntamento con Flo, Maurizio de Giovanni e Valeria Laureano

Suoni contro muri: “31salvitutti” (mercoledì 14 aprile, ore 20) è il sesto appuntamento della rassegna del Trianon Viviani in cui la musica incontra l’arte in streaming.

Il recital della cantautrice e attrice Flo, con le sue storie di salvezza e di eroismo, è il sesto appuntamento in streaming della rassegna Suoni contro muri del Trianon Viviani.

Ideata da Marisa Laurito, direttore artistico del teatro della Canzone napoletana, in collaborazione col museo Madre, Suoni contro muri vede l’incontro tra la musica e l’arte. Mercoledì 14 aprile, alle 20, la giovane e affermata cantautrice si esibirà in 31salvitutti, con la presentazione di Maurizio de Giovanni e il contrappunto delle immagini della fotografa Valeria Laureano.

In questo concerto Flo riprende i brani del suo nuovo album omonimo che racconta storie di salvezza ed eroismo. Il titolo richiama volutamente il grido dei bambini quando giocavano a nascondino nei cortili e per strada, scoprendosi coraggiosi. È il primo grido di vittoria, il primo verso eroico che si esclamava per lanciare la sfida al pericolo poco prima di iniziare a correre. Attraverso quella sfida si poteva salvare se stessi e gli altri giocatori. Non a caso, come ricorda la stessa Flo, «il “31”, in numerologia, rappresenta la lotta, il riscatto e la forza. In più c’è la salvezza, non come concetto, ma come istinto che ci muove e ci accomuna».

Tutto questo ritorna e prende vita in questo concerto, nel quale le sue canzoni raccontano storie di salvezza e di eroismo consapevole o casuale che incitano a reagire e a volere il cambiamento. Qui si intrecciano le banlieues francesi, le strade di Napoli, le periferie, le storie di chi si sposta e rincorre la vita. Sul palcoscenico, ad accompagnare Flo, Marcello Giannini, chitarra elettrica, Federico Luongo, chitarra classica e chitarra elettrica, Davide Costagliola, basso elettrico e basso acustico, e Michele Maione, percussioni. “Un artista è uno che pensa, in forme espressive d’arte, che direttamente esprime se stesso in termini artistici. Flo è una grande artista, una straordinaria musicista con una bellissima voce. – afferma Maurizio de Giovanni nella sua presentazione di questo concerto – Ma le sue canzoni lasciano una traccia: sono dei racconti dell’intimo e dell’anima. Lei è innanzitutto un’autrice (il termine “cantautrice” rende troppo poco). Flo è deliziosa, ha un modo di raccontare dolce, un modo di insinuarsi sotto la superficie dell’anima e di restare lì.

Il suo lavoro è splendido: racconta di sé, ma racconta tante altre storie, perché il bello è quando si raccontano le storie degli altri. Flo racconta se stessa attraverso le storie degli altri. È una straordinaria cantante e io sono fiero di essere dalla sua parte”. In contrappunto al concerto il lavoro della fotografa Valeria Laureano. Dal 2017 collabora stabilmente con lo spazio espositivo Magazzini Fotografici in qualità di coordinatrice e fotografa. Con il suo primo progetto autoriale “Apice”, ha realizzato alcune mostre tra cui una nel 2017 promossa dall’Istituto italiano di Cultura di San Paolo in Brasile e una nel 2018 presso la galleria Lo.ft a Lecce. Nel 2018 viene selezionata tra gli otto partecipanti alla terza edizione del Laboratorio irregolare di Antonio Biasiucci, di cui è attualmente parte. Attualmente vive e lavora a Napoli come freelance e prosegue la sua personale ricerca fotografica.

31salvitutti sarà trasmesso in streaming (gratuito) sul sito, teatrotrianon.org, e la pagina Facebook, facebook.com/teatrotrianon, del Trianon Viviani – il teatro della Canzone napoletana e anche condiviso sui siti di Cultura Campania – ecosistema digitale per la Cultura (cultura.regione.campania.it), InStreaming.eu, nonché i canali social di museo Madre e Scabec. Repliche: venerdì 16 aprile, alle 21, e domenica 18 aprile, alle 18. La regia televisiva della rassegna è di Maurizio Palumbo, il coordinamento generale di Giovanni Pinto.

Flo in “31salvitutti”: ecco i brani in programma

31salvitutti (Floriana Cangiano – Floriana Cangiano, Michele Maione);

Oui oui sauvage (Floriana Cangiano – Floriana Cangiano, Michele Maione);

Fai di me (Floriana Cangiano – Floriana Cangiano, Michele Maione);

Aurora boreale (Floriana Cangiano – Floriana Cangiano, Michele Maione);

L’uomo normale (Floriana Cangiano – Floriana Cangiano, Sebastian Martel);

Radio Volkan (Floriana Cangiano – Floriana Cangiano, Michele Maione);

Accussì (Alessio Sollo, Floriana Cangiano – Floriana Cangiano, Michele Maione);

Marte27 (Floriana Cangiano – Floriana Cangiano, Michele Maione);

La gaviota (Alessio Arena – Floriana Cangiano, Michele Maione);

Per guardarti meglio (Floriana Cangiano – Floriana Cangiano, Michele Maione);

Miracolosa anarchica (Floriana Cangiano – Floriana Cangiano, Michele Maione).