Stasera su Striscia la Notizia Luca Abete a Napoli per documentare la problematica delle file d’attesa per effettuare il tampone. I vertici aziendali hanno rifiutato di rilasciare dichiarazioni. [VIDEO]

Stasera andrà in onda a Striscia la Notizia un servizio di Luca Abete sulla problematica delle file d’attesa per effettuare il tampone a Napoli, dove l’inviato campano è stato anche cacciato in malo modo dalla sicurezza.

“Centinaia di persone in coda per un tampone già dalle 5 del mattino, anche sotto la pioggia: è questa la situazione surreale documentata da Striscia la notizia davanti al presidio dell’Asl 1 di Napoli Centro che ogni giorno garantisce circa 1000 tamponi. Peccato che, come mostrato nel servizio in onda stasera (Canale 5, ore 20.35), già alle 7 del mattino ci siano più di 700 persone accalcate in fila, in barba alle norme anti-Covid. L’inviato Luca Abete, giunto sul posto oggi pomeriggio per raccogliere le testimonianze, è stato cacciato dal personale della sicurezza dell’Asl, i cui vertici aziendali hanno rifiutato di rilasciare dichiarazioni”.

Il servizio è visibile a questo link

https://www.striscialanotizia. mediaset.it/news/in-fila- dalle-5-del-mattino-per-un- tampone-luca-abete-cacciato- dalla-sicurezza-dell-asl- durante-il-suo-reportage_ 10187.shtml