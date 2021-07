Stazione Centrale di Napoli, trovato il corpo senza vita di un 37enne di Cervinara

Il cadavere di un 37enne di Cervinara, in provincia di Avellino, è stato scoperto da alcuni passanti nei pressi della Stazione Centrale di Napoli: inutili i soccorsi.

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nel pomeriggio di ieri, nei pressi della Stazione Centrale di Napoli. A quanto si apprende si tratterebbe di V.L., un 37enne di Cervinara, in provincia di Avellino.

A dare l’allarme alcuni passanti che hanno visto l’uomo a terra. Immediati sono giunti i soccorsi, ma non c’era già più nulla da fare. Sono in corso le indagini per risalire alle cause del decesso.