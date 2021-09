Stasera in tv venerdì 24 settembre: “Rambo 2 – La vendetta” su italia 1

Rambo 2 – La vendetta – 21:20 Italia 1

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Rambo: First Blood Part II

Rambo: First Blood Part II Uscita: 1985

1985 Nazionalità: USA

USA Durata: 96′

96′ Regista: George Pan Cosmatos, George P. Cosmatos

George Pan Cosmatos, George P. Cosmatos Cast: Sylvester Stallone, Richard Crenna, Charles Napier, Julia Nickson

TRAMA

Rambo 2 – La vendetta (Rambo: First Blood Part II) è un film del 1985 diretto da George Pan Cosmatos.

Si tratta del sequel del celebre film Rambo, sempre con Sylvester Stallone e Richard Crenna. Anche in questa pellicola Stallone ha partecipato alla sceneggiatura.

I produttori del film ritenevano che Rambo avesse bisogno di un partner nella missione di salvataggio dei prigionieri del Vietnam. Inizialmente i produttori avrebbero voluto John Travolta in quel ruolo, ma Stallone non diede il suo consenso. Per il ruolo di Marshall Murdock venne invece inizialmente considerato Lee Marvin (che era già stato considerato per il ruolo del colonnello Trautman nel primo film), ma rifiutò.