Stasera in tv venerdì 22 ottobre: “Maze Runner – La rivelazione” su Rai 4

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 22 ottobre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Sherlock Holmes: Gioco di ombre – 21:15 Sky Cinema Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! – 21:00 Iris Peppermint – L’angelo della vendetta – 21:20 Italia 1 Maze Runner – La rivelazione – 21:20 Rai 4 Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Maze Runner: The Death Cure

Maze Runner: The Death Cure Uscita: 2018

2018 Nazionalità: USA

USA Durata: 143′

143′ Regista: Wes Ball

Wes Ball Cast: Dylan O’Brien, Ki Hong Lee, Kaya Scodelario TRAMA Maze Runner – La rivelazione (Maze Runner: The Death Cure) è un film del 2018 diretto da Wes Ball. È una pellicola di fantascienza ambientata in un futuro distopico, adattamento cinematografico del romanzo La rivelazione – Maze Runner (The Death Cure) scritto nel 2011 da James Dashner, e sequel del film Maze Runner – La fuga. Le riprese sono iniziate il 14 marzo 2016, ma il 18 marzo l’attore Dylan O’Brien si infortuna sul set e la lavorazione viene sospesa. Le riprese riprendono il 6 marzo 2017 in Sudafrica e terminano il 3 giugno dello stesso anno. È una pellicola di fantascienza ambientata in un futuro distopico, adattamento cinematografico del romanzo Il labirinto (2009), scritto da James Dashner. L’Eruzione, la misteriosa malattia mortale che ha decimato l’umanità, potrebbe avere i giorni contati. Ava Paige, leader indiscusso dell’organizzazione C.A.T.T.I.V.O., è convinta di aver trovato una cura, ma per metterla in atto sarà costretta a sacrificare la vita dei giovani rimasti immuni. Per evitare che l’amico Minho muoia, il giovane Thomas tenterà l’impossibile. Sully – 21:15 Premium Cinema 2 Questione di Karma – 21:10 Rai Movie Son de mar – 21:15 Cielo Garage Sale Mystery: La camera della morte – 21:10 Paramount Channel Harry Potter e i doni della morte: Parte II – 21:00 Sky Family