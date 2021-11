Stasera in tv venerdì 12 novembre: “L’immortale” su Sky Cinema

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 12 novembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

L’immortale – 21:15 Sky Cinema Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2019

2019 Nazionalità: Germania – Italia

Germania – Italia Durata: 116′

116′ Regista: Marco D’Amore

Marco D’Amore Cast: Marco D’Amore, Giuseppe Aiello, Salvatore D’Onofrio TRAMA L’immortale è un film italiano del 2019 diretto da Marco D’Amore, al suo esordio come regista cinematografico. La pellicola, spin-off/midquel della serie televisiva Gomorra – La serie, riprende il personaggio di Ciro Di Marzio, interpretato nel film e nella serie dallo stesso D’Amore. Le vicende rappresentate si svolgono parallelamente a quelle della quarta stagione di quest’ultima. Nel primo giorno di programmazione nelle sale cinematografiche italiane, il film incassa 602.973 euro, diventando il miglior esordio per un film italiano dell’anno, registrando 87.000 presenze. Nella prima settimana di programmazione nelle sale cinematografiche italiane, il film incassa oltre 5.000.000 di euro, alla fine del mese il film supera i 6.000.000 di euro d’incasso. Il film è risultato il 15° incasso al botteghino italiano della stagione 2019-2020. Nel Golfo di Napoli, Ciro sta affondando tra le acque scure e, mentre il corpo sprofonda colpito al petto dal suo miglior amico Genny Savastano, alla mente affiorano i ricordi del passato. Si torna così alla Napoli del 1980 quando dopo un terremoto sotto le macerie si sente il pianto di un neonato ancora vivo: è Ciro di Marzio, da quel giorno in poi tutti lo chiameranno l’Immortale. Don Aniello gli spiega poi che la sua resurrezione gli permette quello che per altri è solo un sogno: ripartire da capo. Coraggio… fatti ammazzare – 21:00 Iris A Lonely Place to Die – 21:20 Rai 4 La signora dello zoo di Varsavia – 21:15 Premium Cinema 2 Black or White – 21:10 Rai Movie Profumo – 21:15 Cielo Chronicle Mysteries – L’uomo sbagliato – 21:10 Paramount Channel Pirati! Briganti da strapazzo – 21:00 Sky Family Eyes Wide Shut – 21:15 Sky Cult