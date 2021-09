Stasera in tv sabato 4 settembre: “L’ora legale” su Canale 5

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 4 settembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 4 settembre. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

L’ora legale – 21:20 Canale 5 Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 92′

92′ Regista: Ficarra, Picone

Ficarra, Picone Cast: Ficarra, Picone, Vincenzo Amato TRAMA L’ora legale è un film del 2017 scritto, diretto e interpretato dal duo comico Ficarra e Picone. Nei primi due giorni di programmazione la pellicola ha incassato 3.253.000 euro. L’incasso totale è stato di 10.378.706 euro risultando così il film italiano più visto della stagione. Salvo e Valentino vivono a Pietrammare, sono cognati e insieme gestiscono un chiosco in piazza. Nella cittadina ci sono le elezioni comunali. A sfidarsi, da un lato, il sindaco uscente, Gaetano Patanè, emblema del malaffare e della corruzione; dall’altro lato, Pierpaolo Natoli, professore di liceo, simbolo di onestà e legalità, nonché marito della sorella di Valentino. Contro ogni previsione, Natoli vince. Salvo e Valentino, sfruttando la parentela, sono convinti di poter trarre vantaggio dalla situazione, ma… Ballo ballo – 21:25 Rai 1 L’ombra delle spie – 21:15 Sky Cinema Intrigo internazionale – 21:00 Iris Guardians – 21:20 Italia 1 Follie ad alta quota – 21:05 Rai 2 Man on fire – Il fuoco della vendetta – 21:20 Rai 4 Rock of ages – 21:15 Premium Cinema Love is all you Need – 21:10 Rai Movie