Stasera in tv sabato 30 ottobre: “Agente 007 – Vivi e lascia morire” su Rete 4

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 30 ottobre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Out of Time – 21:15 Sky Cinema L’ Uomo Di Neve – 21:00 Iris Infamous – Belli e dannati – 21:20 Rai 4 Stanno tutti bene – Everybody’s Fine – 21:15 Premium Cinema 2 Un tirchio quasi perfetto – 21:10 Rai Movie Agente 007 – Vivi e lascia morire – 21:25 Rete 4 Genere: Azione

Azione Titolo originale: Live and Let Die

Live and Let Die Uscita: 1973

1973 Nazionalità: Regno Unito

Regno Unito Durata: 122′

122′ Regista: Guy Hamilton

Guy Hamilton Cast: Roger Moore, Julius Harris, Gloria Hendry, Geoffrey Holder, David Hedison, Tommy Lane, Bernard Lee, Lois Maxwell, Yaphet Kotto, Jane Seymour, Clifton James TRAMA Agente 007 – Vivi e lascia morire (Live and Let Die) è un film del 1973 diretto da Guy Hamilton: è l’ottavo film ufficiale della serie di James Bond, il primo dei sette che vedono Roger Moore nei panni dell’agente inglese. La colonna sonora è di George Martin, ex produttore dei Beatles, mentre lo stesso Paul McCartney, voce e compositore degli sciolti Beatles canta i titoli di testa “Live and Let Die” con i suoi Wings. Nella scena iniziale Bond sta passando la notte con una ragazza che, nella versione originale in inglese del film, risulta essere un’agente segreta italiana, di nome Caruso, con cui Bond stava collaborando. Tuttavia, nella versione doppiata in italiano, il nome e la nazionalità della ragazza sono stati cambiati e risultano essere francesi. Ottavo film della saga che vede protagonista l’agente segreto inglese 007, James Bond, nei cui panni, per la prima volta, troviamo Roger Moore. Bond deve indagare sulla morte di tre suoi colleghi, il primo ucciso fulminato da un paio di cuffie, il secondo durante un finto funerale e il terzo morso da un serpente velenoso. Il suo capo crede che dietro queste tre uccisioni ci sia un certo dottor Kananga, che gestisce un traffico di droga su un’isola dei Caraibi. Per questo motivo, Bond lascia l’Inghilterra diretto a New York prima e all’isola caraibica di Saint Monique poi. Qui, conoscerà la bella veggente Solitaire. Vacanze per un massacro – 21:15 Cielo Will Hunting – Genio ribelle – 21:10 Paramount Channel Happy feet – 21:00 Sky Family