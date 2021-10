Stasera in tv sabato 16 ottobre: “Tutta colpa di Freud” su Sky Cinema

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 16 ottobre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 16 ottobre. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Tutta colpa di Freud – 21:15 Sky Cinema Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Tutta colpa di Freud

Tutta colpa di Freud Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 120′

120′ Regista: Paolo Genovese

Paolo Genovese Cast: Marco Giallini, Claudia Gerini, Vinicio Marchioni, Laura Adriani, Daniele Liotti, Alessandro Gassman, Edoardo Leo, Giulia Bevilacqua, Dario Bandiera, Maurizio Mattioli, Alessia Barela, Antonio Manzini, Paolo Calabresi, Francesca Apolloni, Michela Andreozzi, Gian Marco Tognazzi, Lucia Ocone, Vittoria Puccini, Anna Foglietta TRAMA Tutta colpa di Freud è un film del 2014 diretto da Paolo Genovese. Una versione estesa del film è stata trasmessa il 17 e 18 dicembre 2014 su Canale 5, sotto forma di miniserie televisiva. Francesco Taramelli è un analista, che si ritrova a gestire da solo tre figlie femmine e i rispettivi problemi sentimentali: Marta fa la libraia e si innamora di un ragazzo sordomuto che ogni giorno le ruba un libro; Sara è gay, ma dopo una cocente delusione d’amore si mette in testa di cambiare e diventare etero, cominciando a uscire con un ragazzo incontrato in un bar; Emma, infine, è una diciottenne che ha una relazione con Alessandro, un cinquantenne sposato con Claudia che Francesco conosce molto bene… Firewall – Accesso negato – 21:00 Iris Dora e la città perduta – 21:20 Italia 1 Sweet Virginia – 21:20 Rai 4 Peace, Love & Misunderstanding – 21:15 Premium Cinema Tutti in piedi – 21:10 Rai Movie Agente 007 – Si vive solo due volte – 21:25 Rete 4 L’educazione sentimentale di Eugenie – 21:15 Cielo Un San Valentino molto speciale – 21:10 Paramount Channel