Stasera in tv sabato 11 settembre: “Pokemon Detective Pikachu” su Italia 1

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 11 settembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 11 settembre. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

La furia dei titani – 21:15 Sky Cinema Colpevole d’innocenza – 21:00 Iris Pokemon Detective Pikachu – 21:20 Italia 1 Genere: Animazione

Animazione Uscita: 2019

2019 Regista:

Cast: TRAMA Pokémon: Detective Pikachu, noto anche come Detective Pikachu, è un film a tecnica mista del 2019 diretto da Rob Letterman, tratto dall’omonimo videogioco della Nintendo ma anche sul franchise di Pokémon in generale. È una co-produzione giapponese-statunitense di Legendary Pictures, The Pokémon Company, Toho e Warner Bros. e si tratta del primo film di Pokémon realizzato in live action. Il primo trailer del film è stato mostrato il 12 novembre 2018, ricevendo su YouTube ben 10 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore. Un secondo trailer uscì il 26 febbraio 2019. Ryan Reynolds ha caricato su YouTube una versione pirata del film, la quale però si scopre solo essere uno scherzo, in quanto per quasi tutta la durata del video si vede Pikachu che balla. Primo film di Pokemon realizzato in live action. Il giovane ventiduenne Tim Goodman lavora nelle assicurazioni. Ai Pokémon non ci penserebbe più, o quasi, se la morte del padre, il famoso investigatore Harry Goodman, non lo richiamasse a Ryme City, la metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco. Pensa di dover solo dire addio a suo padre, ma c’è qualcosa di marcio che avvolge la sua scomparsa, così, insieme al detective Pikachu si trova a fare squadra per scoprire la verità. Peccati ad alta quota 21:05 Rai 2 La 25ª ora – 21:20 Rai 4 Una moglie per papà – 21:15 Premium Cinema 2 Taj Mahal – 21:10 Rai Movie Voglia di guardare – 21:15 Cielo Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo – 21:10 Paramount Channel