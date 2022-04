Stasera in tv mercoledì 6 aprile: “John Wick – Capitolo 2” su Sky Cinema

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 6 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Il diritto di contare – 21:25 Rai 1 John Wick – Capitolo 2 – 21:15 Sky Cinema 1 Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: John Wick: Chapter 2

John Wick: Chapter 2 Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Hong Kong – USA

Hong Kong – USA Durata: 122′

122′ Regista: Chad Stahelski

Chad Stahelski Cast: Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Ian McShane TRAMA John Wick – Capitolo 2 (John Wick: Chapter 2) è un film del 2017 diretto da Chad Stahelski, scritto da Derek Kolstad ed interpretato da Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Ian McShane, Ruby Rose e Common. È il sequel della pellicola John Wick del 2014. Il film è stato distribuito negli Stati Uniti dalla Summit Entertainment il 10 febbraio 2017, mentre in Italia per il 16 marzo dello stesso anno. Dopo essere riuscito a vendicare il torto subito e a recuperare la sua amata Mustang nera del 69′ dalla mafia russa di New York, il killer professionista John Wick non riesce proprio ad uscire dal giro, stavolta a trascinarlo di nuovo dentro è Santino D’Antonio: un boss italiano che gli commissiona l’omicidio della sorella Gianna per assicurarsi il controllo di un’organizzazione malavitosa di respiro internazionale. Wick è costretto a partire per Roma e confrontarsi con alcuni degli assassini più spietati del globo. Il pescatore di sogni – 21:00 Iris Un fantastico via vai – 21:10 Rai Movie Airplane vs Volcano – 21:15 Cielo Cosmoball – 21:00 Sky Family Tonya – 21:15 Sky Cult Lord of War – 21:00 Sky Action I delitti del BarLume – Compro oro – 21:00 Sky Comedy