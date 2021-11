Stasera in tv mercoledì 3 novembre: “Shutter Island” su Iris

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 3 novembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Old Man & the Gun – 21:25 Rai 1 Smetto quando voglio – 21:15 Sky Cinema Shutter Island – 21:00 Iris Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Shutter Island

Shutter Island Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA – Stati Uniti

USA – Stati Uniti Durata: 138′

138′ Regista: Martin Scorsese

Martin Scorsese Cast: Leonardo DiCaprio, Leonardo Di Caprio, Ben Kingsley, Michelle Williams, Jackie Earle Haley, Emily Mortimer, Mark Ruffalo, Max Von Sydow TRAMA Shutter Island è un film del 2010 diretto da Martin Scorsese. Il film, con Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams, Emily Mortimer e Max von Sydow, è tratto dal romanzo del 2003 L’isola della paura (Shutter Island) di Dennis Lehane. Il film ha esordito al 1º posto nella classifica del box office con 41 milioni di dollari. È il film di Martin Scorsese che ha guadagnato di più nel weekend d’apertura. Il film è rimasto al 1º posto nel secondo weekend con 22,2 milioni di dollari. Alla fine, il film ha incassato 128012934 $ in America del Nord e 166790080 $ nei mercati esteri, per un totale di 294804194 $. Nel 1954, i due agenti federali Teddy Daniels e Chuck Aule vengono inviati a Shutter Island per investigare sull’improvvisa scomparsa di una pericolosa infanticida residente presso l’istituto mentale Ashecliffe. Il direttore dell’istituto, il dottor Cawley, e i vari infermieri sostengono che la madre assassina si sia come dileguata dalla sua stanza senza lasciare alcuna traccia. Quando un uragano costringe i due agenti a protrarre il loro soggiorno sull’isola, le indagini si faranno sempre più inquietanti… Captive State – 21:20 Rai 4 Ave, Cesare! – 21:15 Premium Cinema 2 Tutta un’altra vita – 21:10 Rai Movie Babe – Maialino coraggioso – 21:00 Sky Family The Bleeder – La storia del vero Rocky Balboa – 21:15 Sky Cult