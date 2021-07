Stasera in tv mercoledì 28 luglio: “Robin Hood principe dei ladri” su Sky Max

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 28 luglio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Crown Vic – 21:15 Sky Cinema Mickey occhi blu – 21:00 Iris Unthinkable – Gli ultimi sopravvissuti – 21:20 Rai 4 Licenza di matrimonio – 21:15 Premium Cinema 2 Qualunquemente – 21:10 Rai Movie L’urlo della Terra – 21:15 Cielo Mickey Matson e la macchina alchemica – 21:00 Sky Family Diario di uno scandalo – 21:15 Sky Cult Robin Hood principe dei ladri – 21:00 Sky Max Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Robin Hood: Prince Of Thieves

Robin Hood: Prince Of Thieves Uscita: 1991

1991 Nazionalità: USA

USA Durata: 143′

143′ Regista: Kevin Reynolds

Kevin Reynolds Cast: Kevin Costner, Morgan Freeman, Mary Elizabeth Mastrantonio, Alan Rickman, Brian Blessed, Sean Connery, Christian Slater, Geraldine McEwan, Michael McShane, Michael Wincott TRAMA Robin Hood – Principe dei ladri (Robin Hood: Prince of Thieves) è un film del 1991 diretto da Kevin Reynolds. Nell’Inghilterra del XII secolo, Robin di Locksley, nobile, torna in patria dopo avere preso parte alla crociata di re Riccardo Cuor di Leone. Giunto a casa, scopre che il padre è stato assassinato dal perfido sceriffo di Nottingham e che le sue terre sono state espropriate. Per questo motivo, Robin si rifugia nella foresta di Sherwood, dove, con il nome di Robin Hood, si mette a capo di una banda di contadini, diventati fuorilegge. L’unico luogo non ancora caduto nelle mani dello sceriffo è il castello di Lady Marian..