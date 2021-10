Stasera in tv mercoledì 20 ottobre: “Appena un minuto” su Rai 1

Appena un minuto è un film del 2019 diretto da Francesco Mandelli. Il film è prodotto da Lotus Production, con Rai Cinema, in associazione con 3 Marys Entertainment.

È uscito nelle sale italiane il 3 ottobre 2019, distribuito da 01 Distribution.

La moglie del cinquantenne Claudio l’ha appena mollato per il proprietario di una palestra con spa e si è portata con sé anche i figli. Adesso Claudio si ritrova a vivere con la mamma e passa le sue giornate in compagnia di Simone e di Ascanio, due amici incasinati come lui. Tutto cambia quando Claudio, su suggerimento di Ascanio, acquista uno smartphone che ha lo straordinario potere di far tornare indietro il suo proprietario nel tempo per un solo minuto. Un tempo breve ma utile per modificare il corso degli eventi..