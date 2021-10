Stasera in tv martedì 5 ottobre: “John Wick 3 – Parabellum” su Rai 4

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 5 ottobre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Divine – La fidanzata dell’altro – 21:15 Sky Cinema Pat Garrett e Billy the Kid – 21:00 Iris John Wick 3 – Parabellum 21:20 Rai 4 Genere: Azione

Azione Uscita: 2019

2019 Regista: Chad Stahelski

Chad Stahelski Cast: Keanu Reeves, Halle Berry, Asia Kate Dillon TRAMA John Wick 3 – Parabellum (John Wick: Chapter 3 – Parabellum) è un film del 2019 diretto da Chad Stahelski. La pellicola, con protagonista Keanu Reeves, è il sequel del film del 2017 John Wick – Capitolo 2. Nel primo weekend di programmazione il film si posiziona al primo posto sia nel botteghino statunitense, incassando 57 milioni di dollari, sia nel botteghino italiano, incassando 1,5 milioni di euro. Il film ha incassato 171.015.687 dollari in America del Nord e 150.709.793 dollari nel resto del mondo, per un incasso complessivo di quasi 322 milioni di dollari. John Wick è in fuga per due ragioni: una taglia di 14 milioni di dollari e per aver infranto una delle regole fondamentali, uccidere qualcuno all’interno dell’Hotel Continental. La vittima infatti era un membro della Gran Tavola che aveva posto la taglia su di lui. John avrebbe dovuto già essere stato eliminato, ma il manager dell’Hotel Continental gli concede un’ora di tempo prima di dichiararlo ufficialmente “scomunicato”. John dovrà cercare di restare vivo, lottando e uccidendo.. Nato il 4 Luglio – 21:15 Premium Cinema 2 La sottile linea rossa – 21:10 Rai Movie Il lato positivo – Silver Linings Playbook – 21:15 Cielo The Medallion – 21:10 Paramount Channel Parental Guidance – 21:00 Sky Family