Stasera in tv martedì 21 settembre: “Sotto Il Sole Di Riccione” su Canale 5

Sotto il sole di Riccione è un film italiano del 2020 diretto dagli YouNuts! e distribuito da Netflix.

Il film prende il nome dal singolo Riccione dei Thegiornalisti, che ne fa anche da colonna sonora assieme ad altri loro successi.

Il teaser trailer del film è stato diffuso il 28 maggio 2020 e il trailer il 17 giugno successivo.

Marco innamorato da anni di Guenda, torna per le vacanze d’estate a Riccione per rivederla. Lei è ancora fidanzata con un altro. Marco trova alloggio in un bed and breakfast gestito da Gualtiero, ex bagnino soprannominato “il guru dell’acchiappo”. Qui alloggia anche un altro ragazzo, Tommy, amabile fancazzista cannaiolo. In spiaggia Marco ritrova gli amici di sempre. Le new entry sono invece Vincenzo, un ragazzo cieco, Furio e Ciro. Tutti scopriranno i riti dell’estate a Riccione e qualcuno troverà l’amore inatteso..