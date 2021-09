Stasera in tv giovedì 9 settembre: “Escape Plan 3 – L’ultima sfida” su Rai 4

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 9 settembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Pelè – 21:20 Canale 5 Sniper: La fine dell’assassino – 21:15 Sky Cinema 48 ore – 21:00 Iris Escape Plan 3 – L’ultima sfida – 21:20 Rai 4 Genere: Azione

Azione Titolo originale: Escape Plan: The Extractors

Escape Plan: The Extractors Uscita: 2019

2019 Nazionalità: USA

USA Durata: 97′

97′ Regista: John Herzfeld

John Herzfeld Cast: Sylvester Stallone, Dave Bautista, 50 Cent TRAMA Escape Plan 3 – L’ultima sfida (Escape Plan: The Extractors) è un film del 2019 diretto da John Herzfeld. La pellicola è il sequel del film del 2018 Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno e terzo capitolo della serie iniziata con Escape Plan – Fuga dall’inferno nel 2013. Le riprese del film iniziano nel settembre 2017 per la regia di John Herzfeld, che ha sostituito Miller, e si svolgono in sole diciassette notti. Ray Breslin viene incaricato di salvare la figlia rapita di un magnate di Hong Kong, ma riceve una minaccia da Lester Clark jr., figlio del precedente socio in affari di Ray, che gli promette vendetta. Intervengono però in soccorso di Ray, Bao Yung e Shen Lo, due esperti di sicurezza di Hong Kong: il primo si sente in colpa per non essere riuscito a salvare la donna, il secondo formidabile artista marziale che si scoprirà avere un interesse molto personale verso la vittima del rapimento.. Unbroken – 21:15 Premium Cinema 2 Dove eravamo rimasti – 21:10 Rai Movie Black Dawn – Tempesta di fuoco – 21:15 Cielo L’asilo dei papà – 21:10 Paramount Channel Nonno questa volta è guerra – 21:00 Sky Family