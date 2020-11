Stasera in tv, giovedì 5 novembre: “Underwater” su Sky Cinema

Ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata giovedì 5 novembre. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

A seguire anticipazioni e la guida del cinema in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata giovedì 5 novembre. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Underwater – 21:15 Sky Cinema

Genere: Fantascienza

Fantascienza Uscita: 2020

2020 Nazionalità: USA

USA Regista: William Eubank

William Eubank Cast: Kristen Stewart, Vincent Cassel, Jessica Henwick

TRAMA