Stasera in tv giovedì 5 marzo: Quo Vado?

giovedì, Marzo 5, 2026
Raffaele Francesco D'Antonio
Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 5 marzo. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 5 marzo. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Quo Vado? – 21:20 Canale 5

  • Genere: Commedia
  • Titolo originale: Quo Vado?
  • Uscita: 2016
  • Nazionalità: Italia
  • Durata: 86′
  • Regista: Gennaro Nunziante
  • Cast: Checco Zalone, Maurizio Micheli, Ludovica Modugno, Ninni Bruschetta, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco

Trama

Quo vado? è un film del 2016 co-scritto e diretto da Gennaro Nunziante.

Quarto film con protagonista Checco Zalone, in circa un mese e mezzo nelle sale ha incassato 65,4 milioni di euro, avvicinandosi al primato di Avatar di 68,7 milioni di euro circa e battendo il numero di spettatori del suo precedente film Sole a catinelle (8,5 milioni circa), avendo registrato 9.368.154 milioni di spettatori.

Checco, impiegato in Puglia nell’ufficio provinciale Caccia e Pesca, eterno Peter Pan, vive ancora a casa con mamma e papà. Ma la crisi incombe e il governo comincia i tagli ai posti fissi. Checco viene posto davanti a un bivio dalla spietata dirigente dott.ssa Sironi: mollare subito il posto fisso o essere messo in mobilità. Pur di non lasciare il posto fisso, Checco affronta un cambio radicale di vita che lo porterà fino in Norvegia, in una cultura totalmente diversa da quella italiana e dove incontrerà l’amore vero.

Tu la conosci Claudia? – 21:15 Sky Cinema

Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills – 21:15 Iris

Mission: Impossible – Fallout – 21:25 Italia 1

The Gunman – 21:10 Rai Movie

Beyond the Law – L’infiltrato – 21:20 Cielo

Sonic 3 – Il film – 21:00 Sky Family

Il quinto potere – 21:15 Sky Cult

Invasion – 21:00 Sky Action

