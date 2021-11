Stasera in tv giovedì 4 novembre: “Jack Reacher – La prova decisiva” su Italia 1

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 4 novembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 4 novembre. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

La scelta di Maria – 21:25 Rai 1 Hard Night Falling: Una notte per morire – 21:15 Sky Cinema Viaggio in paradiso – 21:00 Iris Jack Reacher – La prova decisiva – 21:20 Italia 1 Genere: Azione

Azione Titolo originale: Jack Reacher

Jack Reacher Uscita: 2012

2012 Nazionalità: USA

USA Durata: 130′

130′ Regista: Christopher McQuarrie

Christopher McQuarrie Cast: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins TRAMA Jack Reacher – La prova decisiva (Jack Reacher) è un film del 2012 scritto e diretto da Christopher McQuarrie. Il film, con protagonista Tom Cruise, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2005 La prova decisiva scritto da Lee Child. La produzione del film inizia nel 2005, quando i diritti cinematografici vengono acquistati dalla Paramount Pictures. Lee Child, autore dei libri che hanno Jack Reacher come protagonista, compare in un breve cameo nel film, interpretando il poliziotto che rende allo stesso Reacher gli effetti personali nel momento in cui esce di prigione. A Pittsburgh, in Pennsylvania, cinque persone, senza apparentemente nulla in comune, vengono uccise da un cecchino. Le prove conducono con facilità a James Barr, ex militare reduce della guerra nel Golfo. Interrogato dal detective Emerson scrive solo un nome su un foglio: Jack Reacher, ex poliziotto militare che ora sembra sparito nel nulla. Quando Reacher sente alla tv la storia di Barr, è lui stesso a presentarsi al detective. Ma la sua versione dei fatti sarà diversa da quella che tutti si aspettano… Il fidanzato di mia sorella – 21:20 Rai 2 Oxford Murders – Teorema di un delitto – 21:20 Rai 4 Confine a Nord – 21:15 Premium Cinema La giuria – 21:10 Rai Movie End of a Gun – 21:15 Cielo