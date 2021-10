Stasera in tv giovedì 28 ottobre: “Fast & Furious 8” su Italia 1

Fast & Furious 8 – 21:20 Italia 1

Genere: Azione

Azione Titolo originale: The Fate of the Furious

The Fate of the Furious Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Cina – Giappone – USA

Cina – Giappone – USA Durata: 136′

136′ Regista: F. Gary Gray

F. Gary Gray Cast: Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Statham, Dwayne Johnson

TRAMA

Fast & Furious 8 (The Fate of the Furious, noto anche come Fast 8), è un film del 2017 diretto da F. Gary Gray.

È l’ottavo film della serie Fast and Furious e sequel di Fast & Furious 7.

Il budget del film è stato di 250 milioni di dollari. Il primo trailer del film ha ottenuto il record come “trailer più visto nelle prime 24 ore” con 139 milioni di visualizzazioni, battendo quello del film La bella e la bestia fermo a 127,6 milioni.