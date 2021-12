Stasera in tv giovedì 23 dicembre: “Master & Commander – Sfida ai confini del mare” su Rai Movie

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 23 dicembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

The Town – 21:15 Sky Cinema Passenger 57 – Terrore ad alta quota – 21:00 Iris Now You See Me 2 – I maghi del crimine – 21:20 Italia 1 Un Natale senza tempo – 21:20 Rai 2 Con Air – 21:20 Rai 4 Insider – Dietro la verità – 21:15 Premium Cinema 2 Master & Commander – Sfida ai confini del mare – 21:10 Rai Movie Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Master & Commander

Master & Commander Uscita: 2003

2003 Nazionalità: USA

USA Durata: 132′

132′ Regista: Peter Weir

Peter Weir Cast: Russell Crowe, Paul Bettany, James D’Arcy, Edward Woodall, Billy Boyd, Richard Stroh TRAMA Master & Commander – Sfida ai confini del mare (Master and Commander: The Far Side of the World) è un film del 2003 diretto da Peter Weir, tratto dalla Saga di Aubrey e Maturin, saga letteraria marinaresca d’ambientazione napoleonica di Patrick O’Brian, incentrata sulle avventure del capitano Jack Aubrey e del medico di bordo Stephen Maturin, interpretati rispettivamente da Russell Crowe e Paul Bettany. Il film ha ricevuto dieci candidature ai Premi Oscar. In Italia, uscito nelle sale il 19 dicembre 2003, ha incassato 12 milioni di euro, raggiungendo la decima posizione della stagione cinematografica 2003/2004 (circa la metà dei quasi 25 milioni del primo, Il paradiso all’improvviso). A bordo della “Surprise”, il capitano Jack Aubrey insegue la fregata napoleonica “Acheron” che minaccia le baleniere britanniche. Non saranno pochi gli ostacoli da superare, soprattutto all’interno dell’eterogeneo equipaggio. Machete – 21:15 Cielo