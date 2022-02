Stasera in tv giovedì 17 febbraio: “Harry Potter e il Principe Mezzosangue” su Italia 1

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 17 febbraio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Tower Heist – Colpo ad alto livello – 21:15 Sky Cinema

Cobra – 21:00 Iris Harry Potter e il Principe Mezzosangue – 21:20 Italia 1 Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: Harry Potter and the Half-Blood Prince

Harry Potter and the Half-Blood Prince Uscita: 2009

2009 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 153′

153′ Regista: David Yates

David Yates Cast: Daniel Radcliffe, Alan Rickman, Bonnie Wright, Jessie Cave, Julie Walters, Tom Felton, Rupert Grint, Emma Watson, Helena Bonham Carter TRAMA Harry Potter e il principe mezzosangue (Harry Potter and the Half-Blood Prince) è un film del 2009 diretto da David Yates, trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di J. K. Rowling, sesto capitolo della saga di Harry Potter. Le riprese del film iniziarono ufficialmente il 17 settembre 2007. Le riprese terminarono ufficialmente il 17 maggio 2008. Harry sospetta che i pericoli minaccino anche la scuola, ma Silente concentra la sua attenzione nel prepararlo alla inevitabile battaglia finale, chiamando anche il vecchio amico e collega Horace Lumacorno, le cui competenze considera fondamentali. Nel frattempo gli studenti subiscono gli attacchi di un avversario molto particolare: gli ormoni adolescenziali. Harry è sempre più attratto da Ginny, così come Dean Thomas…L’amore è nell’aria, ma la tragedia è imminente e forse Hogwarts non sarà più la stessa. Stai lontana da me – 21:20 Rai 2 The Quest – La prova – 21:20 Rai 4 Tequila Connection – 21:10 Rai Movie Taxxi 5 – 21:15 Cielo Minouche la gatta – 21:00 Sky Family Supernova – 21:15 Sky Cult