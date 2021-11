Stasera in tv giovedì 11 novembre: “Michael Clayton” su Premium Cinema 2

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 11 novembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Jack Reacher – La prova decisiva – 21:15 Sky Cinema Collateral Beauty – 21:00 Iris Jack Reacher – Punto di non ritorno – 21:20 Italia 1 70 Binlandens – Le iene di Bilbao – 21:20 Rai 4 Michael Clayton – 21:15 Premium Cinema 2 Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Michael Clayton

Michael Clayton Uscita: 2007

2007 Nazionalità: USA

USA Durata: 119′

119′ Regista: Tony Gilroy

Tony Gilroy Cast: George Clooney, Jennifer Ehle, Michael O’Keefe, Ken Howard, Denis O’Hare, Sydney Pollack, Tilda Swinton, Tom Wilkinson TRAMA Michael Clayton è un film del 2007 diretto da Tony Gilroy, esordio alla regia dello sceneggiatore. Il film è stato presentato alla 64ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia il 31 agosto 2007, ed è uscito nelle sale il 5 ottobre 2007. Un legale ai margini del sistema si trova nel bel mezzo di una pericolosissima causa miliardaria. L’avvocato Michael Clayton lavora per uno dei più potenti uffici legali di New York: il suo compito è nascondere le malefatte dei molti facoltosi clienti. Alle prese con i debiti e con il proprio divorzio, non può dimettersi dall’ingrato lavoro, finché un processo lo costringerà a compiere una scelta. Via dall’incubo – 21:10 Rai Movie The Asian Connection – 21:15 Cielo Uno strano caso – 21:10 Paramount Channel Le streghe – 21:00 Sky Family