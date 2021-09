Stasera in tv: ecco i film in chiaro di sabato 18 e domenica 19 settembre

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 18 e domenica 19 settembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Van Helsing – sabato 18 settembre (ore 21.05), 20

Regia: Stephen Sommers

Cast: Hugh Jackman, Kate Beckinsale, Richard Roxburgh, David Wenham, Silvia Colloca

Anno: 2004

Trama: Il celebre cacciatore di mostri Van Helsing si reca in Transilvania per conto di una società segreta per uccidere il conte Dracula. Ad aiutarlo ci sarà Anna, che vuole distruggere il celebre vampiro per cancellare la maledizione che incombe sulla sua famiglia. Però Van Helsing troverà sulla sua strada anche Frankenstein e l’Uomo Lupo.

Il ricatto – sabato 18 settembre (ore 21.00), Iris

Regia: Eugenio Mira

Cast: Elijah Wood, John Cusack, Kerry Bishè, Tamsin Egerton, Allen Leech, Don McManus, Dee Wallace, Alex Winter, Mino Mackic, Don Kress

Anno: 2013

Trama: Tom è un famoso pianista, ma ha paura del palcoscenico. Una volta pronto per affrontare la sua più grande fobia e per esibirsi di fronte a un pubblico, dopo cinque anni dal suo ritiro, nota che al posto dello spartito è stata messa una minaccia di morte. Da quel momento il suo futuro e quello della moglie saranno nelle sue mani.

Allied-Un’ombra nascosta – domenica 19 settembre (ore 21.00), Iris

Regia: Robert Zemeckis

Cast: Marion Cotillard, Brad Pitt, Jared Harris, Lizzy Caplan, August Diehl

Anno: 2017

Trama: Siamo durante la Seconda Guerra Mondiale. Max Vatan, un ufficiale del servizio segreto alleato, giunge a Casablanca per incontrare l’agente Marianne Beausejour. I due devono fingersi sposati e uccidere l’ambasciatore tedesco. L’operazione va a buon fine e, nel frattempo, tra le due spie nasce l’amore. Una volta a Londra, sposati sul serio, le cose cambiano: scatta il sospetto che Marianne stia tramando con il nemico e Max ha solo settantadue ore per provarne l’innocenza e salvare la sua famiglia.

Lezioni di piano – domenica 19 settembre (ore 21.15), Cielo

Regia: Jane Campion

Cast: Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill, Anna Paquin

Anno: 1993

Trama: Ada è una giovane donna muta dall’età di nove anni, che si trasferisce in Nuova Zelanda per raggiungere Alistar Stewart, un ricco possidente che diventerà suo marito. Con lei ci sono la figlioletta Flora, i bauli e un pianoforte, che Stewart fa abbandonare sulla spiaggia in quanto difficile da trasportare fino a casa. George Baines, un uomo bianco che si è avvicinato ai costumi dei Maori, aiuta Ada a riaverlo però a una condizione, ovvero che lei gli dia delle lezioni. Tra i due finirà per crearsi una tensione sessuale e una relazione, fortemente osteggiata da Flora.

Film su satellite

Mother’s Day – venerdì 17 settembre (ore 21.00), Sky Cinema Romance

Regia: Garry Marshall

Cast: Jennifer Aniston, Kate Hudson, Julia Roberts, Jason Sudeikis, Britt Robertson, Timothy Olyphant, Margo Martindale, Shay Mitchell, Jack Whitehall, Hector Elizondo, Aasif Mandvi, Robert Pine, Sarah Chalke, Carmen Esposito, Jon Lovitz, Larry Miller, Jessi C

Anno: 2016

Trama: Diverse storie si intrecciano il giorno della Festa della mamma. C’è per esempio quella di Miranda, una conduttrice televisiva che ha scelto la carriera sacrificando la vita privata e la maternità. Sandy è invece una mamma single, il cui ex marito ha sposato da poco una donna molto più giovane. Bradley sta crescendo da solo una figlia adolescente e non mancano le situazioni imbarazzanti. Jesse sembra avere qualche problema con la madre che non accetta il passare degli anni. Infine c’è Kristin, che è stata adottata e non ha mai conosciuto la madre biologica.

Quel mostro di suocera – sabato 18 settembre (ore 21.00), Sky Cinema Romance

Regia: Robert Luketic

Cast: Jennifer Lopez, Jane Fonda, Michael Vartan, Wanda Sykes, Adam Scott

Anno: 2005

Trama: Charlie ha finalmente incontrato l’uomo dei suoi sogni, ovvero Kevin Fields. Quando però conosce Viola, la futura suocera, capisce che non avrà vita facile: la donna, infatti, non vuole perdere il figlio e fa di tutto per terrorizzarla. Charlie decide quindi di passare al contrattacco: sarà guerra senza esclusione di colpi.

Trafficanti – domenica 19 settembre (ore 21.15), Premium Cinema

Regia: Todd Phillips

Cast: Miles Teller, Bradley Cooper, Jonah Hill, Ana De Armas

Anno: 2016

Trama: David ed Efraim sono due venticinquenni di Miami Beach, che riescono ad ottenere dal nulla un accordo con il governo degli Stati Uniti per la fornitura di armi in Iraq. Il successo e il denaro li spingono verso una spirale autodistruttiva.