Stadio Maradona: ritrovata videocamera dello youtuber giapponese DiCoprio

Il Calcio Napoli ha annunciato la restituzione della videocamera allo youtuber giapponese DiCoprio: il popolare personaggio ne aveva denunciato la sparizione dopo la partita con la Roma.

Lieto fine per DiCoprio, il popolare youtuber giapponese che prima del match tra il Calcio Napoli e la Roma allo stadio Maradona aveva lasciato la sua videocamera ad alcuni steward, spiegando poi che a fine gara nessuno sapesse più dirgli dove fosse finita.

Come spiegato dallo stesso DiCoprio (nome d’arte di Hikaru Kumakura), entrando allo stadio alcuni steward gli hanno fatto presente che non potesse accedere con una videocamera, invitandolo a lasciarla all’ingresso per recuperarla all’uscita.

Ma il giovane ha spiegato che poi nessuno ha saputo dirgli dove fosse e che la videocamera di fatto fosse sparita. In un video, lo youtuber aveva poi invitato a dargli informazioni quanto prima visto che a breve sarebbe dovuto tornare in Giappone.

Dopo il video, nella serata di ieri è arrivato un comunicato del Calcio Napoli, con il club di Aurelio De Laurentiis che ha annunciato che la videocamera è stata recuperata dalla Polizia. DiCoprio (grande tifoso azzurro e gestore del famoso canale Youtube “Napoli Style”) è poi andato a recuperarla nel vicino commissariato di Fuorigrotta.