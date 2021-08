Spiagge e piscine per cani a Napoli e provincia: ecco i luoghi ideali

Spiagge e piscine per cani a Napoli e provincia: ecco alcuni dei luoghi ideali per far divertire i nostri amici a quattro zampe.

È arrivata l’estate anche per i nostri amici a quattro zampe, a cominciare dai cani, che meritano di rilassarsi al fresco del mare o in piscina.

Come in tutta Italia, anche a Napoli e provincia vi sono spiagge e piscine attrezzate per far divertire i nostri amati cani. Ecco alcuni dei luoghi ideali per farli divertire in compagnia dei loro padroni-e e padroncini-e, alla faccia di chi li abbandona proprio durante il periodo più caldo dell’anno.

Centro Colpo di Coda (Pozzuoli)

Colpo di Coda non è solo una struttura dove sono accettati i cani, ma un vero e proprio centro di pedagogia cinofila (sito in via Campana 203).

Le attività che offre il centro vanno dagli incontri per cuccioli, educazione, giochi e attivazione mentale, mobility Dog, asilo per cani, corso per Educatori, seminari a tema e una piscina per cani.

Capitan Cook (Massa Lubrense)

Sito in via Liberatore (località Marciano), esso si trova nella splendida cornice della Penisola sorrentina. Questo stabilimento balneare offre la possibilità di godersi una giornata di mare con il proprio amico a quattro zampe, ammirando il mozzafiato panorama di Capri.

Copacabau (Licola)

Tale struttura si trova presso il Lido del villaggio Le Dune (Via Sibillina 2). Anch’essa è accogliente per i nostri amici a quattro zampe, che possono godersi il sole e il mare in tutta tranquillità.

Acqua dog (Bacoli)

Tale struttura si trova in via Fondi di Baia 3. Un posto dove il cane ed il suo partner umano possono vivere una splendida esperienza acquatica insieme. Completamente immersa nel verde, essa è un’area di 2000 mq, dotata di piscina, docce solari, spogliatoi, area pasti ed ampio spazio solarium con appositi lettini prendisole, oltre ad educatori cinofili.