Spezia-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Spezia-Napoli è l’occasione per la formazione di Gattuso per tornare in zona Champions: tutti i modi per assistere a un match fondamentale.

Spezia-Napoli | Ci sara’ anche Ospina sabato pomeriggio al Picco contro lo Spezia. Il da ieri mattina e’ tornato ad allenarsi con il gruppo e quindi rientra ufficialmente. Dovrebbe, pero’, partire dalla panchina per poi riprendersi il posto da titolare negli ultimi tre incontri. Non ci sara’, invece, Koulibaly che sta proseguendo le terapie per recuperare dallo stiramento subito contro il Cagliari domenica scorsa. Out anche Maksimovic che ha il Covid.

In difesa, dunque, la coppia inedita Manolas-Rrahmani. A destra Di Lorenzo, a sinistra dovrebbe rientrare Mario Rui. A centrocampo il trio Fabian-Demme-Zielinski. A destra in fase offensiva si rivede Politano dal primo minuto. Osimhen centrale e Insigne ala sinistra. Domani rifinitura e partenza per la Liguria.

Gli azzurri si troveranno contro uno Spezia rinfrancato dal pari ottenuto nel finale a Verona. Non sara’ una sfida facile, ma i ragazzi di Italiano hanno dimostrato di poter mettere paura alle grandi al Picco. Ne hanno fatto le spese il Milan, sconfitto nettamente, e l’Inter che ha ottenuto solo un pareggio, mentre il pari con l’Atalanta era stato ottenuto sul campo neutro di Cesena. E’ un finale di campionato delicato, con i bianchi che devono ottenere ancora 3-4 punti per assicurarsi la salvezza.

Ci saranno da gestire le tre gare in una settimana e, da questo punto di vista, Italiano potrebbe prevedere qualche variazione di formazione a seconda della condizione fisica dei suoi. Il gruppo sara’ tutto a disposizione dell’allenatore che piace a De Laurentiis, fatta eccezione per Mbala Nzola, squalificato dal giudice sportivo per un turno, dopo il giallo rimediato a Verona.

Per il ruolo di centravanti in lizza in tre, Piccoli, Galabinov e lo stesso Agudelo, a suo agio contro le grandi nel ruolo di falso nove. Buone notizie anche dal difensore Martin Erlic che potrebbe riprendersi il posto da titolare al fianco dell’albanese Ismajli.

Spezia-Napoli, le probabili formazioni

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Agudelo, Piccoli, Gyasi.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Dove vedere Spezia-Napoli

Spezia-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 satellite). Il match del Picco sarà visibile anche in diretta streaming attraverso Sky Go o Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.